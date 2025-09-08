У Києві з-під завалів будинку дістали тіло ще однієї людини (фото)

Що відомо про атаку на Київ 7 вересня

У ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста дронами та ракетами. Під ударом опинився і Київ.

Внаслідок атаки та падіння уламків у столиці серйозно постраждали житлові будинки у Святошинському та Дарницькому районах.

У Святошинському районі зафіксовано значні руйнування. Зокрема, у дев’ятиповерховому будинку частково знищено 4-8 поверхи, виникла масштабна пожежа.

Спочатку повідомлялось про загибель двох людей - це 32-річна жінка та її тримісячний син, ще 20 людей отримали поранення. Рятувальники повідомляли, що під завалами будинку ще можуть перебувати люди.

Також уламки влучили у 16-поверхівку, де загорілися 15-16 поверхи. Пожежі сталися і в двох інших дев’ятиповерхових будинках.

Крім того, вогонь охопив кілька автомобілів біля СТО та складські приміщення.

Більше про наслідки обстрілу, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.