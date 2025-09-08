У Києві з-під завалів будинку дістали тіло ще однієї людини (фото)

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у неділю, 7 вересня. З-під завалів дев’ятиповерхового будинку у Святошинському районі дістали тіло ще однієї людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
У Святошинському районі Києва з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка.
Таким чином, кількість жертв російського удару в ніч на 7 вересня зросла до трьох, серед них - дитина.
Фото: тіло чоловіка дістали з-під завалів дев’ятиповерхівки у Святошинському районі (t.me/dsns_telegram)
У ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста дронами та ракетами. Під ударом опинився і Київ.
Внаслідок атаки та падіння уламків у столиці серйозно постраждали житлові будинки у Святошинському та Дарницькому районах.
У Святошинському районі зафіксовано значні руйнування. Зокрема, у дев’ятиповерховому будинку частково знищено 4-8 поверхи, виникла масштабна пожежа.
Спочатку повідомлялось про загибель двох людей - це 32-річна жінка та її тримісячний син, ще 20 людей отримали поранення. Рятувальники повідомляли, що під завалами будинку ще можуть перебувати люди.
Також уламки влучили у 16-поверхівку, де загорілися 15-16 поверхи. Пожежі сталися і в двох інших дев’ятиповерхових будинках.
Крім того, вогонь охопив кілька автомобілів біля СТО та складські приміщення.
Більше про наслідки обстрілу, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.