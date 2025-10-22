У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії

Масована атака РФ 22 жовтня

Сьогодні вночі та зранку Росія завдала чергового удару ракетами та дронами по території України. Під ворожу атаку потрапили кілька районів у Києві.

У Дніпровському районі пожежа спалахнула у 16-поверхівці після влучання - евакуйовано 10 людей, серед них діти, під завалами знайшли тіла двох загиблих.

У Дарницькому районі дрон поцілив у 17-поверховий будинок - горіли поверхи з 11-го по 16-й, евакуйовано 15 мешканців.

Також зайнялася нежитлова двоповерхівка, яку оперативно загасили. У Деснянському районі пошкоджено фасад 10-поверхівки, згорів автомобіль і газова труба, врятовано 20 осіб.

На Печерську загорілися верхні поверхи 25-поверхового будинку, пожежу ліквідували до прибуття рятувальників.

У Броварському районі на Київщині внаслідок російського удару загинули четверо людей, двоє з них - діти, ще двоє людей в області постраждали. Наразі рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали.

Після ударів РФ міністр закордонних справ Андрій Сибіга терміново звернувся до партнерів із важливою заявою, а президент України Володимир Зеленський наголосив, що "російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем".

Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.