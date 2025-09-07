У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок удару росіян, - МВС

У Києві кількість постраждалих внаслідок атаки РФ перевищила 20 осіб. Двоє людей загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.
За його словами, у Киві росіяни пошкодили чотири житлові багатоповерхівки. У Святошинському районі триває гасіння пожежі та розбір завалів. Є обвал частини будинку.
"На жаль, на цій локації загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Ймовірно, під руїнами ще залишаються люди. Більше 20 осіб травмовані", - повідомив Клименко.
Глава МВС повідомив, що пожежу у будівлі уряду локалізували на площі понад тисячу кв. метрів, рятувальники продовжують її гасіння.
Загалом у столиці зараз працюють близько 400 рятувальників ДСНС, залучено майже 100 одиниць спецтехніки та пожежні гелікоптери.
Фото: у Києві двоє загиблих внаслідок атаки РФ (t.me/Klymenko_MVS)
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни випустили по Україні рекордні 810 дронів, а також 13 ракет, зокрема і балістичні. ППО знешкодила 747 безпілотників та чотири ракети.
Росіяни атакували Київ, Запоріжжя, Дніпро, Кременчук і Кривий Ріг. У Києві загинула жінка та двомісячний хлопчик. Також вперше з початку повномасштабної війни була атакована будівля Кабміну.
Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.