У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок удару росіян, - МВС

Фото: у Києві вже понад 20 постраждалих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві кількість постраждалих внаслідок атаки РФ перевищила 20 осіб. Двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.

За його словами, у Киві росіяни пошкодили чотири житлові багатоповерхівки. У Святошинському районі триває гасіння пожежі та розбір завалів. Є обвал частини будинку.

"На жаль, на цій локації загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Ймовірно, під руїнами ще залишаються люди. Більше 20 осіб травмовані", - повідомив Клименко.

Глава МВС повідомив, що пожежу у будівлі уряду локалізували на площі понад тисячу кв. метрів, рятувальники продовжують її гасіння.

Загалом у столиці зараз працюють близько 400 рятувальників ДСНС, залучено майже 100 одиниць спецтехніки та пожежні гелікоптери.

 

Фото: у Києві двоє загиблих внаслідок атаки РФ (t.me/Klymenko_MVS)

Масована атака РФ

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни випустили по Україні рекордні 810 дронів, а також 13 ракет, зокрема і балістичні. ППО знешкодила 747 безпілотників та чотири ракети.

Росіяни атакували Київ, Запоріжжя, Дніпро, Кременчук і Кривий Ріг. У Києві загинула жінка та двомісячний хлопчик. Також вперше з початку повномасштабної війни була атакована будівля Кабміну.

Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

