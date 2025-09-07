У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок удару росіян, - МВС

За його словами, у Киві росіяни пошкодили чотири житлові багатоповерхівки. У Святошинському районі триває гасіння пожежі та розбір завалів. Є обвал частини будинку.

"На жаль, на цій локації загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Ймовірно, під руїнами ще залишаються люди. Більше 20 осіб травмовані", - повідомив Клименко.

Глава МВС повідомив, що пожежу у будівлі уряду локалізували на площі понад тисячу кв. метрів, рятувальники продовжують її гасіння.

Загалом у столиці зараз працюють близько 400 рятувальників ДСНС, залучено майже 100 одиниць спецтехніки та пожежні гелікоптери.

Фото: у Києві двоє загиблих внаслідок атаки РФ (t.me/Klymenko_MVS)