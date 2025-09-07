В Киеве уже более 20 пострадавших в результате удара россиян, - МВД

По его словам, в Киеве россияне повредили четыре жилые многоэтажки. В Святошинском районе продолжается тушение пожара и разбор завалов. Есть обвал части дома.

"К сожалению, на этой локации погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком. Вероятно, под руинами еще остаются люди. Более 20 человек травмированы", - сообщил Клименко.

Глава МВД сообщил, что пожар в здании правительства локализовали на площади более тысячи кв. метров, спасатели продолжают его тушение.

Всего в столице сейчас работают около 400 спасателей ГСЧС, привлечено около 100 единиц спецтехники и пожарные вертолеты.

Фото: в Киеве двое погибших в результате атаки РФ (t.me/Klymenko_MVS)