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У Києві вже майже всі будинки з теплом: де і чому ще не має опалення

17:21 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Анна Шиканова
У Києві вже майже всі будинки з теплом: де і чому ще не має опалення В Києві майже в усіх будинках вже є опалення (фото: Getty Images)
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У Києві опалення є вже майже в усіх житлових будинках комунальної власності та у соціальних закладах. Однак 1% будівель поки що не підключений до тепла через аварії.

Деталі розповідає РБК-Україна з посиланням на брифінг мера столиці Віталія Кличка.

Очільник столиці повідомив, що 99% житлових будинків та 96% соціальних закладів в Києві вже з опаленням. За його словами, без тепла наразі залишаються лише поодинокі будинки, де сталися аварії на тепломережах - комунальники зараз їх лагодять.

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Що стосується закладів соціальної сфери, а також будинків ОСББ і ЖБК, то їх підключають за індивідуальними заявками керівників чи мешканців.

Кличко зазначив, що комунальні служби працюють цілодобово, щоб місто мало всі необхідні послуги, попри постійні російські атаки.

"Ворог продовжує постійними обстрілами руйнувати єдину енергосистему України - і генерацію, і передачу електрики по всій країні. У столиці, як і в багатьох інших містах, щодня "Укренерго" запроваджує екстрені відключення електроенергії", - зазначив мер.

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Він додав, що енергетики працюють цілодобово над відновленням електропостачання, а міські служби ремонтують пошкоджені ворогом об'єкти, щоб забезпечити функціонування міста, надання необхідних сервісів мешканцям.

Нагадаємо, Київ цього року першим в Україні розпочав опалювальний сезон - соцзаклади почали підключати ще з 16 жовтня, а житлові будинки - з 2 листопада.

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