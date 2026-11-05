Опалення в Києві підключено майже у половині будинків: коли тепло буде у всіх

У столиці на сьогодні до тепла підключено вже 45% столичних будинків. Впродовж кількох днів буде підключено весь житловий фонд Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка на сесії Київради.

Коли опалення буде у всіх в Києві

За словами очільника столиці, підключення до тепла почали у понеділок, 2 листопада і зараз опалення є у 45% житлових будинків міста.

"На запуск централізованої системи теплопостачання Києва - однієї з найбільших у Європі (протяжність тепломереж близько 3 000 км) - необхідно трохи більше тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури", - розповів Кличко.

Він нагадав, що опалювальний сезон столиця розпочала першою в Україні ще 16 жовтня. Спочатку - для закладів соціальної сфери, які підключали за заявками їх керівників.

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При цьому мер наголосив, що через постійні атаки ворога не можна виключити повторення надзвичайних ситуацій, проте місто робить все можливе, щоб в найкоротші терміни відновлювати пошкоджені об’єкти та повертати тепло, воду та світло в домівки киян.

"Хтось сьогодні говорить про якісь "кабінети" для Києва. Зазначу, що ще з весни у нас працює енергетичний штаб із життєзабезпечення столиці, до нього місто залучило експертів, енергетиків, практиків, науковців. Штаб напрацював можливі заходи для різних сценаріїв ситуації. Не про все можемо публічно говорити", - сказав він.

Очільник столиці додав, що атаки ворога дуже інтенсивні і через це захисні споруди не справляються.

"Але скажу головне, про що говорять усі експерти і фахівці. При такій інтенсивності нищівних атак ворога без захисту ключових об’єктів системами ППО, відновлення, стабільна робота і взагалі існування цих об’єктів - під великим питанням! Бо коли прилітає одразу кілька ракет чи рій дронів, ніякі захисні споруди з цим не впораються", - наголосив Кличко.

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Київ виділяє гроші на водні переправи

Мер також повідомив, що Київ сьогодні виділяє 1 млрд грн на проєкт будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під’їзних шляхів до них.

Уряд ухвалив відповідну постанову і рекомендував виділити на це 1 млрд грн з бюджету міста. А місця розміщення визначає військове командування.

Також Київрада виділить 350 млн грн на додаткову закупівлю 3,5 млн літрів дизельного палива. Цей ресурс важливий для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, зазначив мер.