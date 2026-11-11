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Тепло, свердловина та укриття: як у Києві готують дитячі будинки до зими

16:39 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Анна Шиканова
Тепло, свердловина та укриття: як у Києві готують дитячі будинки до зими Як підготували до зими дитячий будинок у Києві (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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Мер Києва відвідав один із міських центрів, де тимчасово перебувають діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. Очільник столиці особисто інспектував рівень енергонезалежності закладу та перевірив стан укриттів.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на допис Віталія Кличка в Telegram-каналі.

Очільник столиці розповів, що особисто перевірив готовність до зими та можливих кризових ситуацій один з міських центрів, де перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. За цого словами, заклад вже повністю автономний.

"До резервного живлення підключені газова та твердопаливна котельні, які забезпечують опалення корпусів. Центр має власну свердловину. Забезпечений 6 генераторами різної потужності, які дозволяють підтримувати його роботу під час перебоїв з електропостачанням", - зазначив мер.

Він додав, що наразі під опікою закладу перебувають 97 вихованців віком від народження до 8 років.

Це діти, від яких батьки відмовилися в пологових будинках, яких вилучили з небезпечного середовища або які втратили батьків. Для частини дітей уже розпочався шлях до нової родини. 8 дітлахів готують до усиновлення.

Для забезпечення безпеки дітей та персоналу під час повітряних тривог на території облаштували три мобільні найпростіші укриття та одне підземне сховище.

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"Для столичної влади важливо, щоб діти, які через складні життєві обставини тимчасово перебувають під опікою міста, мали належний догляд, тепло, харчування та безпечні умови проживання", - підкреслив мер столиці.

Тепло, свердловина та укриття: як у Києві готують дитячі будинки до зимиТепло, свердловина та укриття: як у Києві готують дитячі будинки до зимиТепло, свердловина та укриття: як у Києві готують дитячі будинки до зимиТепло, свердловина та укриття: як у Києві готують дитячі будинки до зимиТепло, свердловина та укриття: як у Києві готують дитячі будинки до зимиТепло, свердловина та укриття: як у Києві готують дитячі будинки до зимиТепло, свердловина та укриття: як у Києві готують дитячі будинки до зимиТепло, свердловина та укриття: як у Києві готують дитячі будинки до зимиТепло, свердловина та укриття: як у Києві готують дитячі будинки до зими

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ першим серед українських регіонів розпочав опалювальний сезон. Подачу тепла до закладів соціальної сфери розпочали ще 16 жовтня, а станом на 9 листопада до централізованого опалення вже підключили майже 80% житлового фонду міста.

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