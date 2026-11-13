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Опалення увімкнули вже на 87% об'єктів: Корецький назвав дві причини затримок у регіонах

11:06 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Опалення увімкнули вже на 87% об'єктів: Корецький назвав дві причини затримок у регіонах Фото: Сергій Корецький (Getty Images)
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В Україні вже працюють 87% пунктів теплопостачання та підприємств теплокомуненерго. Затримки із запуском опалення в окремих населених пунктах пов’язані або із завершенням ремонтів, або з міркуваннями безпеки, щоб не привертати увагу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Головні тези виступу:

Темпи запуску тепла: Наразі система продовжує заповнюватися, але опалення отримають усі споживачі. Регіони відтягували старт сезону лише до настання нормативних температурних показників.

Причини затримок на місцях: На тих об'єктах, які ще не запрацювали, є конкретні причини - тривають фінальні ремонтні роботи або діють безпекові обмеження.

Питання ненарахування плати за тепло: Уряд розглядає механізм скасування нарахувань лише як запасний варіант на випадок масштабних руйнувань та тривалого відновлення послуг, проте наразі підстав для цього немає.

Пряма мова

Очільник уряду детально пояснив логіку запуску опалювального сезону в регіонах.

"По опаленню і теплу відтягування було регіонами до моменту, коли температурні режими зобов'язують до включення опалювального сезону. 87% всіх пунктів і теплокомуненерго запрацювали. Там, де не працює — це виключно свідома позиція: чи то не привертати увагу ворога, чи то завершуються ремонтні роботи. В кожному окремому випадку є конкретне пояснення. Зараз дозаповнюється система, і опалення будуть мати абсолютно всі", - наголосив він.

Також Корецький прокоментував можливість звільнення споживачів від оплати за тепло у разі перебоїв через обстріли.

"Чи були випадки з моменту включення, де були руйнування? Це дуже поодинокі випадки. З приводу ненарахування вартості - це як один з альтернативних запасних варіантів, якщо дійсно руйнування будуть мати місце і ми не зможемо швидко відновлювати. Тоді ми будемо вдаватися, можливо, і до таких заходів. Але зараз про це говорити абсолютно рано", - заявив Корецький.

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Опалювальный сезон Сергій Корецький
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