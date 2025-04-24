Вагітна та діти: у Києві вже понад 20 постраждалих від масштабного удару РФ

Спочатку Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до понад 12, однак потім оновив і цю інформацію.

"Уже 21-го постраждалого госпіталізували медики", - повідомив Кличко.

Він також уточнив, що найбільше під час обстрілу постраждав Святошинський район

"Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування", - уточнив мер.

Оновлено о 03:00.

Кличко повідомив, що серед госпіталізованих постраждалих - троє дітей та вагітна жінка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про п'ять постраждалих, серед яких - одна дитина.

Масштабний обстріл 24 квітня

Росія завдала масштабного комбінованого удару по Україні, використавши балістичні ракети, крилаті ракети "Калібр" та ударні дрони.

Повітряні сили попередили про загрозу нової хвилі ракет, запущених зі стратегічної авіації РФ.

Вибухи зафіксували в Києві та Харкові. У столиці, за словами мера Віталія Кличка, у Святошинському районі сталася пожежа в житловому будинку. Є руйнування, під завалами можуть перебувати люди.