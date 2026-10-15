У Києві встановлюють перше мобільне укриття: точна локація і кількість місць (фото)

У Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від комунального підприємства "Київпастранс"), що в столиці вже встановлюють перше мобільне укриття:
Зазначається, що його купівлю та встановлення профінансували "меценати, до яких звернувся Київський міський голова Віталій Кличко".
У КМДА уточнили, що це мобільне укриття розташоване поряд із зупинкою "Парк Івана Багряного" (на Берестейському проспекті).
Отже, йдеться про Шевченківській район Києва.
Мешканцям і гостям міста нагадали, що через цю зупинку курсують тролейбуси:
Виконувачка обов'язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяна Тараско повідомила, що це мобільне укриття:
Усередині захисної споруди передбачено:
Для захисту людей конструкція обладнана:
"Зауважимо, що найближчим часом підприємство планує придбати та встановити 14 укриттів. Зараз триває процедура закупівлі", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше про те, що в Києві почнуть встановлювати мобільні бетоновані укриття, розповів т.в.о. начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Андрій Ткачов.
Тим часом прокуратура вимагала від КМДА і Київради встановити мобільні укриття через суд.
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