В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие: точная локация и количество мест (фото)

В Киеве обустраивают первое мобильное укрытие вблизи остановки общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевпасстранс"), что в столице уже устанавливают первое мобильное укрытие:
Отмечается, что его покупку и установку профинансировали "меценаты, к которым обратился Киевский городской глава Виталий Кличко".
В КГГА уточнили, что это мобильное укрытие расположено рядом с остановкой "Парк Ивана Багряного" (на Берестейском проспекте).
Следовательно, речь идет о Шевченковском районе Киева.
Жителям и гостям города напомнили, что через эту остановку курсируют троллейбусы:
Исполняющая обязанности генерального директора КП "Киевпасстранс" Татьяна Тараско сообщила, что это мобильное укрытие:
Внутри защитного сооружения предусмотрено:
Для защиты людей конструкция оборудована:
"Заметим, что в ближайшее время предприятие планирует приобрести и установить 14 укрытий. Сейчас продолжается процедура закупки", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее о том, что в Киеве начнут устанавливать мобильные бетонированные укрытия, рассказал в.и.о. начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Андрей Ткачев.
Тем временем прокуратура требовала от КГГА и Киевсовета установить мобильные укрытия через суд.
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