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Чи доведеться платити за вхід у метро Києва під час жовтої тривоги: відповідь метрополітену

18:20 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Чи доведеться платити за вхід у метро Києва під час жовтої тривоги: відповідь метрополітену Що кажуть в метрополітені щодо ймовірних змін (фото: Getty Images)
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"Київський метрополітен" не отримував вказівок скасувати безкоштовний вхід під час "жовтої" тривоги. Раніше у ЗМІ писали про можливі зміни.

Про це РБК-Україна повідомили у КП "Київський метрополітен".

Чи скасують безкоштовний вхід у метро під час тривог

У метрополітені зазначили, що відповідно до протоколу Ради оборони Києва від 14 травня 2022 року № 10 забезпечують вільний і безоплатний прохід населення на станції для укриття під час тривоги.

Водночас підприємство не отримувало офіційних доручень щодо скасування безкоштовного входу під час повітряної тривоги жовтого рівня. При цьому у метрополітені не уточнили, чи взагалі відповідні органи напрацьовують подібні зміни.

Зараз 46 підземних станцій цілодобово працюють як укриття, куди містяни можуть пройти без оплати.

Читайте також: Зелена гілка метро Києва продовжить ходити в тривогу, але є умова, - Кличко

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ поширювали інформацію про те, що начебто у Києві розглядають можливість скасувати безкоштовний вхід під час "жовтої" тривоги, оскільки практично неможливо відрізнити, хто з людей йде в укриття, а хто - скористається транспортом.

Читайте також про те, що у вересні Кабмін запровадив поділ повітряних тривог на "жовтий" та "червоний" рівні залежно від типу загрози. Також він змінив вимоги до роботи підприємств та навчальних закладів під час тривог. Компанії самі можуть вирішувати, чи працювати під час "жовтої" тривоги.

Раніше ми писали про те, що на початку жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що зелена гілка метро може відновити рух Південним мостом під час "жовтої" тривоги, однак тільки після експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів.

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