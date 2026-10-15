В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие: точная локация и количество мест (фото)
В Киеве обустраивают первое мобильное укрытие вблизи остановки общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
На каком проспекте расположено укрытие
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевпасстранс"), что в столице уже устанавливают первое мобильное укрытие:
- на Берестейском проспекте;
- вблизи остановки общественного транспорта.
Отмечается, что его покупку и установку профинансировали "меценаты, к которым обратился Киевский городской глава Виталий Кличко".
Где именно искать новое мобильное укрытие
В КГГА уточнили, что это мобильное укрытие расположено рядом с остановкой "Парк Ивана Багряного" (на Берестейском проспекте).
Следовательно, речь идет о Шевченковском районе Киева.
Жителям и гостям города напомнили, что через эту остановку курсируют троллейбусы:
- маршрута №4;
- маршрута №5;
- маршрута №7.
Особенности укрытия на Берестейском проспекте
Исполняющая обязанности генерального директора КП "Киевпасстранс" Татьяна Тараско сообщила, что это мобильное укрытие:
- предназначено для временной защиты людей в случае угрозы обстрелов во время воздушных тревог;
- приспособлено для потребностей людей из числа маломобильных групп;
- соответствует требованиям ДСТУ (Государственного стандарта Украины).
Внутри защитного сооружения предусмотрено:
- до 10 мест для сидения;
- место для кресла колесного.
Для защиты людей конструкция оборудована:
- двумя входами с тамбурами;
- металлической дверью;
- защитными блоками возле каждого входа.
"Заметим, что в ближайшее время предприятие планирует приобрести и установить 14 укрытий. Сейчас продолжается процедура закупки", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее о том, что в Киеве начнут устанавливать мобильные бетонированные укрытия, рассказал в.и.о. начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Андрей Ткачев.
Тем временем прокуратура требовала от КГГА и Киевсовета установить мобильные укрытия через суд.
Читайте также, придется ли людям платить за вход в метро Киева во время "желтой" тревоги.