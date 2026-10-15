В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие: точная локация и количество мест (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На каком проспекте расположено укрытие

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевпасстранс"), что в столице уже устанавливают первое мобильное укрытие:

на Берестейском проспекте ;

; вблизи остановки общественного транспорта.

Отмечается, что его покупку и установку профинансировали "меценаты, к которым обратился Киевский городской глава Виталий Кличко".

Первое мобильное укрытие - возле остановки общественного транспорта (фото: kyivcity.gov.ua)

Где именно искать новое мобильное укрытие

В КГГА уточнили, что это мобильное укрытие расположено рядом с остановкой "Парк Ивана Багряного" (на Берестейском проспекте).

Следовательно, речь идет о Шевченковском районе Киева.

Жителям и гостям города напомнили, что через эту остановку курсируют троллейбусы:

маршрута №4;

маршрута №5;

маршрута №7.

Парк имени Ивана Багряного в Киеве (карта: google.com/maps)

Особенности укрытия на Берестейском проспекте

Исполняющая обязанности генерального директора КП "Киевпасстранс" Татьяна Тараско сообщила, что это мобильное укрытие:

предназначено для временной защиты людей в случае угрозы обстрелов во время воздушных тревог ;

; приспособлено для потребностей людей из числа маломобильных групп;

соответствует требованиям ДСТУ (Государственного стандарта Украины).

Мобильное укрытие отвечает требованиям ДСТУ (фото: kyivcity.gov.ua)

Внутри защитного сооружения предусмотрено:

до 10 мест для сидения;

место для кресла колесного.

В укрытии предусмотрено до 10 "сидячих" мест (фото: kyivcity.gov.ua)

Для защиты людей конструкция оборудована:

двумя входами с тамбурами;

металлической дверью;

защитными блоками возле каждого входа.

Конструкция установлена для временной защиты людей во время воздушных тревог (фото: kyivcity.gov.ua)

"Заметим, что в ближайшее время предприятие планирует приобрести и установить 14 укрытий. Сейчас продолжается процедура закупки", - подытожили в КГГА.