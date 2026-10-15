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В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие: точная локация и количество мест (фото)

13:00 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие: точная локация и количество мест (фото) Мобильное укрытие для столицы профинансировали меценаты (фото: kyivcity.gov.ua)
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В Киеве обустраивают первое мобильное укрытие вблизи остановки общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На каком проспекте расположено укрытие

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевпасстранс"), что в столице уже устанавливают первое мобильное укрытие:

  • на Берестейском проспекте;
  • вблизи остановки общественного транспорта.

Отмечается, что его покупку и установку профинансировали "меценаты, к которым обратился Киевский городской глава Виталий Кличко".

Первое мобильное укрытие – вблизи остановки общественного транспорта (фото: kyivcity.gov.ua)
Первое мобильное укрытие - возле остановки общественного транспорта (фото: kyivcity.gov.ua)

Где именно искать новое мобильное укрытие

В КГГА уточнили, что это мобильное укрытие расположено рядом с остановкой "Парк Ивана Багряного" (на Берестейском проспекте).

Следовательно, речь идет о Шевченковском районе Киева.

Жителям и гостям города напомнили, что через эту остановку курсируют троллейбусы:

  • маршрута №4;
  • маршрута №5;
  • маршрута №7.
Парк имени Ивана Багряного в Киеве (карта: google.com/maps)
Парк имени Ивана Багряного в Киеве (карта: google.com/maps)

Особенности укрытия на Берестейском проспекте

Исполняющая обязанности генерального директора КП "Киевпасстранс" Татьяна Тараско сообщила, что это мобильное укрытие:

  • предназначено для временной защиты людей в случае угрозы обстрелов во время воздушных тревог;
  • приспособлено для потребностей людей из числа маломобильных групп;
  • соответствует требованиям ДСТУ (Государственного стандарта Украины).
Мобильное укрытие отвечает требованиям ДСТУ (фото: kyivcity.gov.ua)
Мобильное укрытие отвечает требованиям ДСТУ (фото: kyivcity.gov.ua)

Внутри защитного сооружения предусмотрено:

  • до 10 мест для сидения;
  • место для кресла колесного.
В укритті передбачено до 10 "сидячих" мість (фото: kyivcity.gov.ua)
В укрытии предусмотрено до 10 "сидячих" мест (фото: kyivcity.gov.ua)

Для защиты людей конструкция оборудована:

  • двумя входами с тамбурами;
  • металлической дверью;
  • защитными блоками возле каждого входа.
Конструкция была установлена для временной защиты людей во время воздушных тревог (фото: kyivcity.gov.ua)
Конструкция установлена для временной защиты людей во время воздушных тревог (фото: kyivcity.gov.ua)

"Заметим, что в ближайшее время предприятие планирует приобрести и установить 14 укрытий. Сейчас продолжается процедура закупки", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее о том, что в Киеве начнут устанавливать мобильные бетонированные укрытия, рассказал в.и.о. начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Андрей Ткачев.

Тем временем прокуратура требовала от КГГА и Киевсовета установить мобильные укрытия через суд.

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