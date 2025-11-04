В Киеве установят главную елку страны: где, когда и за какие деньги

Главная елка Украины традиционно будет установлена в Киеве на Софийской площади. Все расходы, связанные с обустройством и содержанием рождественско-новогодней локации, покроют частные меценаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Где и когда установят елку в Киеве

По согласованию Совета обороны Киева, на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков со сладостями и горячими напитками.

Подготовительные работы планируют начать 8 ноября, а официальное открытие локации состоится традиционно 6 декабря - в День святого Николая.

Какие ограничения будут на Софийской площади

Организаторов обязали соблюдать режим ограничения использования электроэнергии и всех необходимых мер безопасности.

Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади в этом году проводить не будут. Комендантский час также не отменят.

Кроме того, Совет обороны рекомендовал районным государственным администрациям столицы и другим субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых событий на открытых локациях во время празднования Рождества Христова и Нового года 2026.

Новогодняя елка в Киеве в 2023 году (фото: РБК-Украина)

Отметим, что инициатором обустройства праздничной локации выступило ООО "Глобал-Декор". Компания обеспечит установку, обслуживание и демонтаж конструкций, а также полное финансовое и ресурсное обеспечение.

Празднование Рождества и Нового года на Софийской площади в прошлые годы

Празднования на площади проводятся с 2014 года после переноса главной елки с Майдана Независимости. В ночь на 1 января 2017 года празднование на этой локации собрало более 100 тысяч киевлян и гостей столицы.

До полномасштабного вторжения программы празднования рождественско-новогодних праздников на Софийской площади включали концерты, ярмарки, детские аттракции, горки, фотозоны и большие иллюминации.

В 2023 году целесообразность установки праздничной елки в Киеве вызвала оживленные дискуссии. Однако тогда городские власти обосновали решение необходимостью создать детям праздник.

Новогодняя елка в Киеве в 2023 году (фото: РБК-Украина)

Вероятно, в этом году, как и в последние годы, главная елка будет искусственной и не слишком высокой, а ее дизайн - сдержанным и лаконичным.