У Києві вранці очікується густий туман: водіїв і пішоходів закликали бути уважними на дорогах

У Києві вранці 28 листопада очікується густий туман. Синоптики прогнозують видимість 200-500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Водіям рекомендують під час керування автомобілем дотримуватися наступних порад:
"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману", - додали у КМДА.
Нагадаємо, синоптики зробили попередження про зиму 2022/2023. До слова, з'явився новий прогноз погоди на грудень 2022 року.
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