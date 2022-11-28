В Киеве утром ожидается густой туман: водителей и пешеходов призвали быть внимательными на дорогах

В Киеве утром 28 ноября ожидается густой туман. Синоптики прогнозируют видимость 200-500 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Водителям рекомендуют при управлении автомобилем следовать следующим советам:
"Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана", - добавили в КГГА.
Напомним, синоптики сделалипредупреждение о зиме 2022/2023. К слову, появился новый прогноз погоды на декабрь 2022 года.
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