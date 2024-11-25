ua en ru
Пн, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві на "Вокзальній" виявили підозрілий пакет: станцію тимчасово закрито

Понеділок 25 листопада 2024 12:54
UA EN RU
У Києві на "Вокзальній" виявили підозрілий пакет: станцію тимчасово закрито Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На станції київського метро "Вокзальна" виявили підозрілий пакет. З міркувань безпеки станцію тимчасово зачинено для входу та виходу пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Рух потягів здійснюється без зупинки на цій станції. На місце події викликали вибухотехнічну групу для перевірки знахідки.

У КМДА додали, що оновлення щодо відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.

Новини Києва

У Києві тимчасово погіршився стан повітря, особливо в Дарницькому та Дніпровському районах, де зафіксовано підвищену концентрацію зважених часток пилу.

В ніч на понеділок росіяни здійснили атаку безпілотниками на Київ. Внаслідок удару зафіксовано падіння уламків у кількох районах, зокрема в Дніпровському та Дарницькому на лівому березі столиці.

Спочатку близько пів на шосту ранку у Києві було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки. Пізніше стало відомо, що завдяки роботі ППО були збиті усі понад 10 дронів, які противник запустив у напрямку столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вокзальная КМДА
NEWS
Стало відомо, коли Трамп може підготувати план завершення війни в Україні
Стало відомо, коли Трамп може підготувати план завершення війни в Україні
DAILY
План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського