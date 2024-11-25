ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве на "Вокзальной" обнаружили подозрительный пакет: станция временно закрыта

Понедельник 25 ноября 2024 12:54
UA EN RU
В Киеве на "Вокзальной" обнаружили подозрительный пакет: станция временно закрыта Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На станции киевского метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет. Из соображений безопасности станция временно закрыта для входа и выхода пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение поездов осуществляется без остановки на этой станции. На место происшествия вызвали взрывотехническую группу для проверки находки.

В КГГА добавили, что обновление по восстановлению работы станции будет сообщено дополнительно.

Новости Киева

В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха, особенно в Дарницком и Днепровском районах, где зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц пыли.

В ночь на понедельник россияне совершили атаку беспилотниками на Киев. В результате удара зафиксировано падение обломков в нескольких районах, в частности в Днепровском и Дарницком на левом берегу столицы.

Сначала около полушестого утра в Киеве были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки . Позже стало известно, что благодаря работе ПВО были сбиты все более 10 дронов , которые противник запустил в направлении столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вокзальная КГГА
NEWS
Стало известно, когда Трамп может подготовить план завершения войны в Украине
Стало известно, когда Трамп может подготовить план завершения войны в Украине
DAILY
План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского