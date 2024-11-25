В Киеве на "Вокзальной" обнаружили подозрительный пакет: станция временно закрыта
На станции киевского метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет. Из соображений безопасности станция временно закрыта для входа и выхода пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Движение поездов осуществляется без остановки на этой станции. На место происшествия вызвали взрывотехническую группу для проверки находки.
В КГГА добавили, что обновление по восстановлению работы станции будет сообщено дополнительно.
Новости Киева
В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха, особенно в Дарницком и Днепровском районах, где зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц пыли.
В ночь на понедельник россияне совершили атаку беспилотниками на Киев. В результате удара зафиксировано падение обломков в нескольких районах, в частности в Днепровском и Дарницком на левом берегу столицы.
Сначала около полушестого утра в Киеве были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки . Позже стало известно, что благодаря работе ПВО были сбиты все более 10 дронов , которые противник запустил в направлении столицы.
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