В Киеве на "Вокзальной" обнаружили подозрительный пакет: станция временно закрыта

На станции киевского метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет. Из соображений безопасности станция временно закрыта для входа и выхода пассажиров.

В КГГА добавили, что обновление по восстановлению работы станции будет сообщено дополнительно.

Движение поездов осуществляется без остановки на этой станции. На место происшествия вызвали взрывотехническую группу для проверки находки.

Новости Киева

В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха, особенно в Дарницком и Днепровском районах, где зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц пыли.

В ночь на понедельник россияне совершили атаку беспилотниками на Киев. В результате удара зафиксировано падение обломков в нескольких районах, в частности в Днепровском и Дарницком на левом берегу столицы.

Сначала около полушестого утра в Киеве были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки . Позже стало известно, что благодаря работе ПВО были сбиты все более 10 дронов , которые противник запустил в направлении столицы.

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