У Києві тимчасово погіршилася якість повітря
Ілюстративне фото (Getty Images)
У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, особливо в Дарницькому та Дніпровському районах. Там зафіксовано підвищену концентрацію зважених часток (пилу).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Дані стаціонарних пунктів моніторингу якості повітря у Києві свідчать про такі показники:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - індекс 39 (низький рівень забрудненості);
- вул. Щусєва, 20 - індекс 48 (низький рівень забрудненості);
- вул. Турівська, 28 - індекс 18 (низький рівень забрудненості);
- проспект Берестейський, 97 - індекс 31 (низький рівень забрудненості);
- вул. Китаївська, 22 - індекс 35 (низький рівень забрудненості);
- вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс 82 (високий рівень забрудненості);
- вул. Архітектора Вербицького, 26 - індекс 77 (високий рівень забрудненості).
Що означає індекс якості повітря?
Загальний індекс якості (CAQI) формується автоматично на основі концентрації кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник, тим краща якість повітря.
Рекомендації медиків при високому рівні забрудненості
- Утримуватися від виходу на вулицю і тримати вікна зачиненими;
- Уникати фізичної активності на відкритому повітрі;
- Пити достатньо води, щоб підтримувати водний баланс організму.
Нагадаємо, що 25 жовтня у двох містах західної частини України зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря.
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