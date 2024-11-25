У Києві тимчасово погіршилася якість повітря

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, особливо в Дарницькому та Дніпровському районах. Там зафіксовано підвищену концентрацію зважених часток (пилу).

Загальний індекс якості (CAQI) формується автоматично на основі концентрації кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник, тим краща якість повітря.

Дані стаціонарних пунктів моніторингу якості повітря у Києві свідчать про такі показники:

Нагадаємо, що 25 жовтня у двох містах західної частини України зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря.

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