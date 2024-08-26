У Києві водопостачання працюватиме на пониженому тиску через проблеми зі світлом, - Кличко

Масований обстріл 26 серпня

Сьогодні вранці Росія завдала ударів по Україні. Це призвело до пошкоджень низки енергооб'єктів. В результаті постраждали 15 областей, фіксуються проблеми з енерго- та водопостачанням. Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Зокрема у Києві вже повідомлялось про проблеми з громадським транспортом, який залежить від електроенергії.

Про те, де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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