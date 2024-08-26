В Киеве водоснабжение будет работать на пониженном давлении из-за проблем со светом, - Кличко

Массированный обстрел 26 августа

Сегодня утром Россия нанесла удары по Украине. Это привело к повреждению ряда энергообъектов. В результате пострадали 15 областей, фиксируются проблемы с энерго- и водоснабжением. Из-за обстрела " Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света .

В частности, в Киеве уже сообщалось о проблемах с общественным транспортом, который зависит от электроэнергии.

О том, где в Украине нет света и как действуют новые графики отключений – читайте в материале РБК-Украина.

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