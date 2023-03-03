В Києві вночі сталась пожежа в будівлі райуправління поліції

Вночі сталась пожежа в триповерховій будівлі Печерського райуправління поліції. Постраждалих немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

"Силами ДСНС пожежу ліквідовано, постраждалих немає, поширення вогню та ускладнення не відбулося. Ймовірна причина - виникнення аварійних режимів роботи в електромережі", - пише пресслужба.

Зазначається, що пожежа сталась близько о 00:50.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 2 березня, сталось масштабне загоряння на проспекті Степана Бандери біля гіпермаркету "Ашан".

Тим часом в Аргентині більша частина Буенос-Айреса і кілька провінцій Аргентини залишилися без світла внаслідок пожежі яка торкнулася атомної електростанції й ЛЕП.

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