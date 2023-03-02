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У Києві спалахнула масштабна пожежа на проспекті Бандери (фото, відео)

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Київ, Четвер 02 березня 2023 09:39
У Києві спалахнула масштабна пожежа на проспекті Бандери (фото, відео) Фото: в Києві спалахнула масштабна пожежа на проспекті Бандери (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 2 березня сталася пожежа. У мережі пишуть про масштабне загоряння на проспекті Степана Бандери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, пожежа сталася біля гіпермаркету "Ашан".

"У Києві на Бандери біля "Ашана" серйозна пожежа. Судячи із відео, горять складські приміщення", - повідомляє канал dtp.kiev.ua.

Тим часом інші джерела інформують, що пожежа сталася на СТО.

"Масштабна пожежа на Степана Бандери...горить СТО", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що 25 лютого в Києві сталась пожежа на одному з підприємств у Подільському районі, вогонь охопив склад лако-фарбувальної продукції.

Також ми писали, що 28 лютого в Голосіївському районі столиці одна людина постраждала внаслідок пожежі та вибухів газових балонів в окремо розташованій будівлі.

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