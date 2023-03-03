В Киеве ночью произошел пожар в здании райуправления полиции

Ночью произошел пожар в трехэтажном здании Печерского райуправления полиции. Пострадавших нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КМВА.

"Силами ГСЧС пожар ликвидирован, пострадавших нет, распространение огня и осложнения не произошло. Вероятная причина - возникновение аварийных режимов работы в электросети", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что пожар произошел около 00:50.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 2 марта произошло масштабное возгорание на проспекте Степана Бандеры возле гипермаркета "Ашан".

Между тем в Аргентине большая часть Буэнос-Айреса и несколько провинций Аргентины остались без света в результате пожара затронувшей атомную электростанцию и ЛЭП.

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