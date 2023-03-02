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В Аргентині виникла пожежа на АЕС: 20 млн людей залишилися без світла

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Четвер 02 березня 2023 02:51
В Аргентині виникла пожежа на АЕС: 20 млн людей залишилися без світла Фото: пожежа на АЕС в Аргентині позбавила світла 20 млн людей (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Більша частина Буенос-Айреса і кілька провінцій Аргентини залишилися без світла через пожежу, яка торкнулася атомної електростанції Atucha 1 і високовольтної ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Nacion.

Повідомляється, що аварія сталася вчора, 1 березня. Вона торкнулася близько 20 млн осіб, або 40% від загальної кількості споживачів у всій Аргентині. У Міністерстві енергетики заявили, що розслідують причини збоїв, зокрема на атомній електростанції.

У держкомпанії Nucleoelectrica, яка відповідає за експлуатацію АЕС, підтвердили, що вона не працює через "проблеми з мережею". Відновити роботу станції планують не раніше, ніж за 48 годин.

Нагадаємо, раніше Аргентина надіслала в Україну нову партію гуманітарної допомоги.

Крім того, раніше президенти Аргентини та Колумбії запропонували подвоїти дипломатію для припинення війни РФ проти України.

Також у МЗС Аргентини завили, що вторгнення Росії в Україну має припинитися , і воно не лише дестабілізувало світ, а й вплинуло на ціни в Аргентині.

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