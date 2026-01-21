UA

У Києві вночі почнуть подачу тепла для понад 3 тисяч будинків, але є нюанс

Ілюстративне фото: у Києві відновлюють подачу тепла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві вже в ніч на 22 січня почнуть відновлювати теплопостачання для понад 3 тисяч будинків. Але опалення повернеться протягом двох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі - 9 і 20 січня", - зазначив міський голова.

За його словами, таких будівель загалом 3260. Але для того, щоб тепло дійшло до будинків киян, потрібно орієнтовно дві доби. При цьому водопостачання вже відновили для всіх споживачів у столиці.

Мер звернув увагу, що комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання.

Проблеми з опаленням у Києві

Нагадаємо, в ніч на 20 січня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, дрони та ракети були націлені на Київ та область.

Унаслідок удару ворогу вдалося пошкодити енергетичні об'єкти.

Станом на вчора, 21 січня, було відомо, що в Києві після обстрілів близько половини житлового фонду залишається без опалення.

Також у Києві вже тривалий час діють екстрені відключення світла без графіків, а додатково без електроенергії після нового обстрілу залишилися 173 тисячі споживачів.

Уже сьогодні, 21 січня, президент України Володимир Зеленський розповів, що в Києві після атаки російських окупантів без опалення залишаються близько 4000 будинків.

При цьому станом на ранок майже 60% споживачів у столиці залишалися без електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВіталий КличкоЕлектроенергіяОпалювальный сезонВійна в Україні