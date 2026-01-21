В Киеве ночью начнут подачу тепла для более чем 3 тысяч домов, но есть нюанс

В Киеве уже в ночь на 22 января начнут восстанавливать теплоснабжение для более чем 3 тысяч домов. Но отопление вернется в течение двух дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"Сегодня ночью начнут подачу теплоносителя на дома, которые в результате обстрелов и повреждений инфраструктуры оставались без отопления дважды - 9 и 20 января", - отметил городской глава.
По его словам, таких зданий всего 3260. Но для того, чтобы тепло дошло до домов киевлян, нужно ориентировочно двое суток. При этом водоснабжение уже восстановили для всех потребителей в столице.
Мэр обратил внимание, что коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение.
Напомним, в ночь на 20 января российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, дроны и ракеты были нацелены на Киев и область.
В результате удара врагу удалось повредить энергетические объекты.
По состоянию на вчера, 21 января, было известно, что в Киеве после обстрелов около половины жилого фонда остается без отопления.
Также в Киеве уже продолжительное время действуют экстренные отключения света без графиков, а дополнительно без электроэнергии после нового обстрела остались 173 тысячи потребителей.
Уже сегодня, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Киеве после атаки российских оккупантов без отопления остаются около 4000 домов.
При этом по состоянию на утро почти 60% потребителей в столице оставались без электроэнергии.