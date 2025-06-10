У Києві внаслідок обстрілу постраждали сім районів: ДСНС розкрило деталі

У ніч на 10 червня Київ зазнав чергової масованої атаки ворога. Внаслідок обстрілу постраждали сім районів столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) й Офісу генерального прокурора.
Через падіння уламків безпілотних літальних апаратів (БпЛА) зафіксовані , руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури в різних районах Києва.
Фото: у Києві внаслідок обстрілу постраждали сім районів (t.me/dsns_telegram)
Зокрема відомо про чотирьох постраждалих.
Фото: у Києві внаслідок обстрілу постраждали сім районів (t.me/pgo_gov_ua)
До ліквідації наслідків були залучені:
У ніч на 10 червня російські терористи запустили проти України 322 засоби повітряного нападу, серед яких :
Станом на 9 ранку протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 284 засоби повітряного нападу.
Як відзначав президент Володимир Зеленський, цієї ночі терористи вдались до однієї з найбільших атак проти Києва.
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