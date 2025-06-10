В Киеве в результате обстрела пострадали семь районов: ГСЧС раскрыло детали

В ночь на 10 июня Киев подвергся очередной массированной атаке врага. В результате обстрелов пострадали семь районов столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и Офиса генерального прокурора.
Из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксированы, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в разных районах Киева.
Фото: в Киеве в результате обстрела пострадали семь районов (t.me/dsns_telegram)
В частности известно о четырех пострадавших.
Фото: в Киеве в результате обстрела пострадали семь районов (t.me/pgo_gov_ua)
К ликвидации последствий были привлечены:
В ночь на 10 июня российские террористы запустили против Украины 322 средства воздушного нападения, среди которых :
По состоянию на 9 утра противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 284 средства воздушного нападения.
Как отмечал президент Владимир Зеленский, этой ночью террористы прибегли к одной из крупнейших атак против Киева.
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