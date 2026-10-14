UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

Горять 8 поверхів, є жертва та постраждалі: все про удар по багатоповерхівці в Києві (фото, відео)

00:02 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: внаслідок удару по 9-поверхівці в Деснянському районі загинула людина (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок балістичного удару по житловому будинку в Деснянському районі Києва ввечері 13 жовтня загинула людина, ще четверо постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок. Рятувальники виявили там тіло загиблого, за попередніми даними, постраждали шестеро людей.

У будинку горять квартири з першого по восьмий поверх. Мешканців верхніх поверхів евакуюють, на місці працюють екстрені служби.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що Росія другий вечір поспіль б'є по Києву балістикою, а українська система виявила ракети фактично на підльоті до столиці.

Фото: наслідки російської атаки на Київ, 14 жовтня (t.me/V_Zelenskiy_official)

За його словами, основною ціллю атаки була енергетика, зокрема ТЕЦ-4, а в житловому будинку триває евакуація людей.

Оновлено 0:22

За даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до восьми: усіх їх рятувальники вивели з будинку, люди поранені. Пожежа охопила квартири з першого по восьмий поверх, ступінь руйнувань уточнюють. Евакуація мешканців з верхніх поверхів триває.

Фото: наслідки атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)

Крім того, за іншою адресою через обстріл загорілася складська будівля, а в Дарницькому районі спалахнув газон на території стадіону.

Оновлено 0:31

За даними Віталія Кличка, кількість постраждалих зросла до 13. Десятьох поранених госпіталізували, четверо з них перебувають у тяжкому стані. Загиблих наразі одна людина.

Росія вдарила по Києву балістичними ракетами близько 22:40. Основною ціллю, за словами президента Володимира Зеленського, стала ТЕЦ-4, де є влучання. Ракети українська система виявила лише на підльоті до міста.

Партнери вже вдруге поспіль не попередили Україну про пуски балістики. Так само було й 12 жовтня, коли ракети вдарили по Києву ще до того, як у місті пролунала сирена. Тоді у ЗМІ з'явилася версія, що американці пояснили відсутність попередження поганою погодою, а президент США Дональд Трамп запевнив, що обмін розвідданими з Україною триває.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл КиєваВійна в Україні