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Горят 8 этажей, есть жертва и пострадавшие: все об ударе по многоэтажке в Киеве (фото, видео)

00:02 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: в результате удара по 9-этажке в Деснянском районе погиб человек (t.me/dsns_telegram)

В результате баллистического удара по жилому дому в Деснянском районе Киева вечером 13 октября погиб человек, еще четверо пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Ракета попала в 9-этажный жилой дом. Спасатели обнаружили там тело погибшего, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

В доме горят квартиры с первого по восьмой этаж. Жителей верхних этажей эвакуируют, на месте работают экстренные службы.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подчеркнул, что Россия второй вечер подряд бьет по Киеву баллистикой, а украинская система обнаружила ракеты фактически на подлете в столицу.

Фото: последствия российской атаки на Киев, 14 октября (t.me/V_Zelenskiy_official)

По его словам, основной целью атаки была энергетика, в частности, ТЭЦ-4, а в жилом доме продолжается эвакуация людей.

Обновлено 0:22

По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до восьми: всех их спасатели вывели из дома, ранены. Пожар охватил квартиры с первого по восьмой этаж, степень разрушений уточняют. Эвакуация жителей с верхних этажей продолжается.

Фото: последствия атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

Кроме того, по другому адресу из-за обстрелов загорелось складское здание, а в Дарницком районе вспыхнул газон на территории стадиона.

Обновлено 0:31

По данным Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до 13. Десять раненых госпитализировали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших сейчас один человек

Обновлено 0:57

По данным Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до 21, среди них восьмилетний ребенок. Шестнадцать раненых госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии. Погиб один человек.

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Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами около 22:40. Основной целью, по словам президента Владимира Зеленского, стала ТЭЦ-4, где есть попадание. Ракеты украинская система обнаружила только на подлете в город.

Партнеры уже второй раз подряд не предупредили Украину о пусках баллистики. Так же было и 12 октября, когда ракеты ударили по Киеву еще до того, как в городе раздалась сирена. Тогда в СМИ появилась версия, что американцы объяснили отсутствие предупреждения плохой погодой, а президент США Дональд Трамп заверил, что обмен разведданными с Украиной продолжается.

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