Горят 8 этажей, есть жертва и пострадавшие: все об ударе по многоэтажке в Киеве (фото, видео)

Ракета попала в 9-этажный жилой дом. Спасатели обнаружили там тело погибшего, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

В доме горят квартиры с первого по восьмой этаж. Жителей верхних этажей эвакуируют, на месте работают экстренные службы.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подчеркнул, что Россия второй вечер подряд бьет по Киеву баллистикой, а украинская система обнаружила ракеты фактически на подлете в столицу.

Фото: последствия российской атаки на Киев, 14 октября (t.me/V_Zelenskiy_official)

По его словам, основной целью атаки была энергетика, в частности, ТЭЦ-4, а в жилом доме продолжается эвакуация людей.

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По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до восьми: всех их спасатели вывели из дома, ранены. Пожар охватил квартиры с первого по восьмой этаж, степень разрушений уточняют. Эвакуация жителей с верхних этажей продолжается.

Фото: последствия атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

Кроме того, по другому адресу из-за обстрелов загорелось складское здание, а в Дарницком районе вспыхнул газон на территории стадиона.

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По данным Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до 13. Десять раненых госпитализировали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших сейчас один человек

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По данным Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до 21, среди них восьмилетний ребенок. Шестнадцать раненых госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии. Погиб один человек.

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