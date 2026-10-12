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У Києві пролунали вибухи до тривоги, РФ вдарила балістикою

22:14 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
У Києві пролунали вибухи до тривоги, РФ вдарила балістикою Ілюстративне фото: РФ атакувала Київ ракетами (Getty Images)
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У Києві сьогодні, 12 жовтня, увечері пролунали вибухи. Їх було чути до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У столиці пролунала серія вибухів. Тільки після цього пролунала повітряна тривога, а Повітряні сили попередили про те, що у бік Києва летить швидкісна мета.

Поки що офіційної інформації та деталей про чергову російську атаку немає. Також військові або чиновники не називали причин, чому тривогу не оголосили вчасно.

Моніторингові канали пишуть, що навіть інформації про пуски не було, тож повітряну тривогу дали пізно.

До речі, раніше схожа ситуація була, коли росіяни використали для ударів по Києву ЗРК С-400.

Оновлено 22:41

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що це вже не перший випадок, коли розвідка партнерів не фіксує пуск із ЗРК С-400.

"Є деякі нюанси. Не варто робити висновки передчасно", - наголосив він.

Оновлено 22:45

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у Дніпровському районі був "приліт" ракети по об'єкту транспортної інфраструктури.

Розвіддані США

Нагадаємо, нещодавно США пригрозили Україні тим, що вони не надаватимуть Силам оборони розвіддані у разі, якщо атаки на російські нафтопереробні заводи продовжуватимуться.

Сьогодні, 12 жовтня, радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про те, що у розвіддані входить і інформація про запуск російської балістики.

Завдяки американцям українські військові отримують інформацію про загрозу балістичного удару та можуть заздалегідь попередити мирних жителів про пуски або підготовку до пусків.

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