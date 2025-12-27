У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю Міносвіти (фото)

Обстріл Києва 27 грудня

У ніч із 26 на 27 грудня російські війська здійснили масштабну атаку на Київ, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У столиці тривалий час лунала повітряна тривога, сили протиповітряної оборони відпрацьовували по ворожих цілях.

У кількох районах міста зафіксували перебої з електро- та теплопостачанням. Комунальні служби вже працюють над відновленням подачі ресурсів.

Міська влада закликала киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час повторних загроз негайно прямувати до укриттів.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час масованої атаки Росія випустила по Україні 40 ракет і 519 ударних дронів. Українська ППО знищила 503 повітряні цілі.

Станом на 15:50 відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, та загиблу та близько п'яти постраждалих у Київській області.

При цьому у Києві вже четвертий раз було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Детальніше про подвійний удар РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна