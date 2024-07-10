У Києві внаслідок атаки РФ 8 липня загинули 34 людини

"Станом на ранок, 09:00 від ракетного удару 08.07.2024 в Києві загинули вже 34 людини", - йдеться у повідомленні.

Оновлено (10:12)

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої ракетної атаки 8 липня.

"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу по цивільній інфраструктурі міста загинули 34 людини, з них - 5 дітей", - заявив він.

Зокрема, в лікарні "Охматдит" загинули дві особи, у житловому будинку на вул. Володимира Сальського - 14 осіб, з них - 5 дітей, у бізнес-центрі "Домініон" - 7 осіб, у клініці "Адоніс" - 9. Неподалік станції метро "Лук'янівська" загинули дві особи.

Крім того, внаслідок обстрілів постраждала 121 людина, зокрема 10 дітей.

Внаслідок оперативних дій рятувальників 10 людей вдалося врятувати. З них - троє дітей.

Обстріл Києва

8 липня 2024 року російські війська завдали чергового ракетного удару по території України. Одна з ракет влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у місті Києві.

Удар спричинив значні руйнування, тож пацієнтів довелося евакуювати. До того ж під час російської атаки по дитячій лікарні "Охматдит" були зруйновані дві підстанції. Вони живили світлом всю територію медзакладу.

На цьому фоні Німеччина вже заявила про готовність прийняти українських дітей, які лежали в Охматдиті, на лікування. Крім того, Словаччина хоче прийняти на лікування частину дітей, які були пацієнтами "Охматдиту".

Крім того, в Шевченківському районі також був "прильот" у житловий будинок, в наслідок чого було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку.

Додамо, що міністр енергетики України Герман Галущенко закликав МАГАТЕ скликати екстрене засідання через удар РФ по "Охматдиту".

Більш детально про атаку росіян - у матеріалі РБК-Україна.