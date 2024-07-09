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Словаччина готова прийняти на лікування пацієнтів "Охматдиту" після обстрілу

Вівторок 09 липня 2024 18:02
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Словаччина готова прийняти на лікування пацієнтів "Охматдиту" після обстрілу Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Словаччина хоче прийняти на лікування частину дітей, які були пацієнтами "Охматдиту". Це, зокрема, стосується онкохворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За словами українського прем'єра, він провів телефонну розмову з його словацьким колегою Робертом Фіцо та поінформував його про вчорашній удар росіян, зокрема про руйнування "Охматдиту".

"Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, у тому числі з онкологічними захворюваннями. Вдячні за цю підтримку. Дав відповідні доручення міністру охорони здоров'я (Віктору Ляшку - ред.)", - написав Шмигаль.

Він додав, що подякував Словаччині за участь у саміті миру та послідовній підтримці України на шляху до Євросоюзу.

"Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час міжурядових консультацій у квітні цього року. Є значний прогрес у цьому напрямку. Домовилися провести третє спільне засідання урядів восени в Україні", - розповів Шмигаль.

Удар по "Охматдиту"

Нагадаємо, вчора, 8 липня, росіяни атакували ракетою "Охматдит", у якому перебувало понад 600 дітей-пацієнтів. Удар спричинив значні руйнування, тож пацієнтів довелося евакуювати.

На цьому фоні Німеччина вже заявила про готовність прийняти українських дітей, які лежали в Охматдиті, на лікування.

Більш детально про вчорашній масований удар росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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