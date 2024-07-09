На території "Охматдиту" були дві підстанції. Вони повністю зруйновані
Під час російської атаки по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня були зруйновані дві підстанції. Вони живили світлом всю територію медзакладу.
Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, пише РБК-Україна з посиланням на hromadske.radio.
"У нас багато руйнацій. Якщо говорити про "Охматдит" - на території цієї лікарні було дві підстанції, вони повністю зруйновані. Від них живилася вся інфраструктура лікарні, тому вчора ми оперативно надавали допомогу", - розповыв він.
За його словами, були встановлені мобільні трансформаторні підстанції, для того, щоб заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього, вони працювали вчора на генераторах там, певні приміщення заживлювали.
"Ми зробили так, щоб це була постійна схема, принаймні без генераторів. Далі будемо дивитись, потрібно буде відновлювати і підстанції і багато обладнання, оскільки це була інфраструктура лікарні, то будемо з місцевою владою визначатися", - констатував Сахарук.
Обстріл Києва
8 липня російські війська вдарили ракетами по Києву, атакувавши, зокрема, "Охматдит".
Ймовірно, РФ і в цьому випадку не відмовилася від своєї тактики бити по енергооб'єктах, навіть якщо вони знаходяться на території медустанови.
Зазначимо, що 9 липня "Укренерго" знизило обсяг обмежень споживання електроенергії для українців.
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