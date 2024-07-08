Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей після удару РФ по "Охматдиту"

Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей після сьогоднішнього ракетного удару Росії по лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха.

"Я пообіцяв міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку, що ми приймемо хворих дітей, які потребують допомоги, у будь-який час. Наступний рятувальний рейс стартує в середу", - написав німецький міністр.

Він зазначив, що цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню російський диктатор Володимир Путін укотре показав, що він воєнний злочинець.