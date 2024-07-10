В Киеве в результате атаки РФ 8 июля погибли 34 человека

"По состоянию на утро, 09:00 от ракетного удара 08.07.2024 в Киеве погибли уже 34 человека", - говорится в сообщении.

Обновлено (10:12)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице завершили аварийно-спасательные работы после массированной ракетной атаки 8 июля.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела по гражданской инфраструктуре города погибли 34 человека, из них - 5 детей", - заявил он.

В частности, в больнице "Охматдет" погибли два человека, в жилом доме на ул. Владимира Сальского - 14 человек, из них - 5 детей, в бизнес-центре "Доминион" - 7 человек, в клинике "Адонис" - 9. Неподалеку станции метро "Лукьяновская" погибли два человека.

Кроме того, в результате обстрелов пострадал 121 человек, в том числе 10 детей.

В результате оперативных действий спасателей 10 человек удалось спасти. Из них - трое детей.

Обстрел Киева

8 июля 2024 года российские войска нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Удар нанес значительные разрушения, поэтому пациентов пришлось эвакуировать. К тому же во время российской атаки по детской больнице "Охматдет" были разрушены две подстанции. Они питали светом всю территорию медучреждения.

На этом фоне Германия уже заявила о готовности принять украинских детей, лежавших в Охматдете, на лечение. Кроме того, Словакия хочет принять на лечение часть детей, являвшихся пациентами "Охматдета".

Кроме того, в Шевченковском районе также был прилет в жилой дом, в результате чего был разрушен целый подъезд жилого дома.

Добавим, что министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал МАГАТЭ созвать экстренное заседание из-за удара РФ по "Охматдету".

Более подробно об атаке россиян - в материале РБК-Украина.