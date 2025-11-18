У Києві визначили дати зимових канікул у школах: коли відпочиватимуть діти

Який вигляд матиме навчальний рік

Департамент пропонує таку структуру навчального процесу:

І семестр - з 1 вересня до 24 грудня 2025 року;

ІІ семестр - з 12 січня до 30 травня 2026 року.

Осінні канікули вже відбулися - з 27 жовтня до 2 листопада. Зимові канікули у школах Києва планують провести з 25 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року. Весняні планують провести з 23 до 29 березня. Для першокласників можливі додаткові канікули - з 16 до 21 лютого.

Останній дзвоник у столичних школах попередньо призначений на 29 травня 2026 року. У червні пропонують організувати компенсаторні заняття, навчальні екскурсії та проєктну діяльність.

Школи самі ухвалюють рішення

У Департаменті нагадують, що заклади освіти мають автономію в організації освітнього процесу, тому кінцеві рішення ухвалюють педагогічні ради.

При цьому зазначається, що структура навчального року може коригуватися залежно від безпекової ситуації як у столиці загалом, так і в окремих школах.