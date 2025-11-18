UA

Суспільство Освіта

У Києві визначили дати зимових канікул у школах: коли відпочиватимуть діти

Фото: Зимові канікули у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві визначили орієнтовні дати зимових канікул для школярів - вони триватимуть із кінця грудня 2025 року до середини січня 2026-го. Остаточний графік кожна школа може встановлювати самостійно.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на лист Департаменту освіти і науки КМДА щодо структури 2025-2026 навчального року.

Який вигляд матиме навчальний рік

Департамент пропонує таку структуру навчального процесу:

  • І семестр - з 1 вересня до 24 грудня 2025 року;
  • ІІ семестр - з 12 січня до 30 травня 2026 року.

Осінні канікули вже відбулися - з 27 жовтня до 2 листопада. Зимові канікули у школах Києва планують провести з 25 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року. Весняні планують провести з 23 до 29 березня. Для першокласників можливі додаткові канікули - з 16 до 21 лютого.

Останній дзвоник у столичних школах попередньо призначений на 29 травня 2026 року. У червні пропонують організувати компенсаторні заняття, навчальні екскурсії та проєктну діяльність.

Школи самі ухвалюють рішення

У Департаменті нагадують, що заклади освіти мають автономію в організації освітнього процесу, тому кінцеві рішення ухвалюють педагогічні ради.

При цьому зазначається, що структура навчального року може коригуватися залежно від безпекової ситуації як у столиці загалом, так і в окремих школах.

Раніше РБК-Україна писало, що МОН визначило загальні рамки 2025-2026 навчального року, але конкретні дати канікул і завершення навчання кожна школа встановлює самостійно.

Також ми розповідали, що батьки можуть онлайн обрати гуртки та секції для дітей за інтересами або локацією. У застосунку "Мрія" з’явився розділ "Позашкілля", який дозволяє це зробити. Доступні як безплатні, так і платні заняття, онлайн або офлайн, а незабаром додадуть запис на гуртки та персональні рекомендації через штучний інтелект.

Школазимние каникулыДіти