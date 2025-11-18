В Киеве определили даты зимних каникул в школах: когда будут отдыхать дети

В Киеве определили ориентировочные даты зимних каникул для школьников - они продлятся с конца декабря 2025 года до середины января 2026-го. Окончательный график каждая школа может устанавливать самостоятельно.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на письмо Департамента образования и науки КГГА относительно структуры 2025-2026 учебного года.
Департамент предлагает такую структуру учебного процесса:
Осенние каникулы уже состоялись - с 27 октября по 2 ноября. Зимние каникулы в школах Киева планируют провести с 25 декабря 2025 года до 11 января 2026 года. Весенние планируют провести с 23 по 29 марта. Для первоклассников возможны дополнительные каникулы - с 16 по 21 февраля.
Последний звонок в столичных школах предварительно назначен на 29 мая 2026 года. В июне предлагают организовать компенсаторные занятия, учебные экскурсии и проектную деятельность.
В Департаменте напоминают, что учебные заведения имеют автономию в организации образовательного процесса, поэтому конечные решения принимают педагогические советы.
При этом отмечается, что структура учебного года может корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью как в столице в целом, так и в отдельных школах.
