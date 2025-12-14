У Києві випав перший сніг: як виглядає засніжена столиця

Перший сніг у столиці почав падати ще близько шостої години ранку. Вже тоді жителі міста почали публікувати у соцмережах фото зимової погоди.

А вже через декілька годин вулиці Києва майже не впізнати - сніг випав у всіх районах. Також варто зауважити, що на дорогах спостерігається не велика ожеледиця.

Фото: Київ засипало снігом (РБК-Україна)

За даними синоптиків, у Києві сьогодні буде хмарно. Вдень очікується помірний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень від -4 градусів до +1 градусу, у Києві близько температура протримається близько 0 градусів.