Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві випав перший сніг: як виглядає засніжена столиця

Фото: Києві випав перший сніг (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Вранці неділі, 14 грудня, столицю України - Київ - засипало першим снігом.

Фото першого снігу зібрало РБК-Україна.

Перший сніг у столиці почав падати ще близько шостої години ранку. Вже тоді жителі міста почали публікувати у соцмережах фото зимової погоди. 

А вже через декілька годин вулиці Києва майже не впізнати - сніг випав у всіх районах. Також варто зауважити, що на дорогах спостерігається не велика ожеледиця.

 Фото: Київ засипало снігом (РБК-Україна)

За даними синоптиків, у Києві сьогодні буде хмарно. Вдень очікується помірний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень від -4 градусів до +1 градусу, у Києві близько температура протримається близько 0 градусів.

 

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

А ось синоптик Наталка Діденко розповіла, що у неділю, 14 грудня, в більшості областей України переважатиме хмарна та волога погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Причиною стане так звана улоговинка між двома антициклонами - Frieda та Ellinor.

КиївСнігопадПогода