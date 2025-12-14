В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица

Первый снег в столице начал падать еще около шести часов утра. Уже тогда жители города начали публиковать в соцсетях фото зимней погоды.

А уже через несколько часов улицы Киева почти не узнать - снег выпал во всех районах. Также стоит заметить, что на дорогах наблюдается не большая гололедица.

Фото: Киев засыпало снегом (РБК-Украина)

По данным синоптиков, в Киеве сегодня будет облачно. Днем ожидается умеренный мокрый снег и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем от -4 градусов до +1 градуса, в Киеве около температура продержится около 0 градусов.