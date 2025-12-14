В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица

Утром воскресенья, 14 декабря, столицу Украины - Киев - засыпало первым снегом.
Фото первого снега собрало РБК-Украина.
Первый снег в столице начал падать еще около шести часов утра. Уже тогда жители города начали публиковать в соцсетях фото зимней погоды.
А уже через несколько часов улицы Киева почти не узнать - снег выпал во всех районах. Также стоит заметить, что на дорогах наблюдается не большая гололедица.
По данным синоптиков, в Киеве сегодня будет облачно. Днем ожидается умеренный мокрый снег и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем от -4 градусов до +1 градуса, в Киеве около температура продержится около 0 градусов.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.
А вот синоптик Наталья Диденко рассказала, что в воскресенье, 14 декабря, в большинстве областей Украины будет преобладать облачная и влажная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Причиной станет так называемая ложбинка между двумя антициклонами - Frieda и Ellinor.