У Києві на Виноградарі почалася сильна пожежа, рятувальники розкрили деталі

Київ, Вівторок 16 грудня 2025 19:04
У Києві на Виноградарі почалася сильна пожежа, рятувальники розкрили деталі Ілюстративне фото: у Києві на Виноградарі спалахнула пожежа (facebook.com/DSNSPoltava)
Автор: Іван Носальський

У Києві на Виноградарі сьогодні, 16 грудня, ввечері спалахнула сильна пожежа. Горить покинута будівля.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Спочатку в мережі з'явилися повідомлення про пожежу на Виноградарі. Telegram-канали публікували відповідні відео.

У ДСНС підтвердили РБК-Україна, що біля ЖК "Варшавський" горить покинута закинута недіюча будівля.

Рятувальники вже направляються на місце події. У ДСНС зазначили, що більш докладні деталі розкриють незабаром.

Пожежі в Києві

Нагадаємо, 7 грудня вранці в одній із київських лікарень сталася пожежа. Повідомлення про загоряння на вулиці Відпочинку у Святошинському районі надійшло о 07:41, площа пожежі становила близько 15 квадратних метрів.

Рятувальники повністю ліквідували вогонь до 08:20. Під час гасіння було проведено евакуацію шістьох осіб, включно з двома маломобільними пацієнтами.

Правоохоронці встановлювали причини та обставини виникнення загоряння.

Також уночі 29 листопада в Солом'янському районі Києва на першому та другому поверхах 25-поверхового житлового будинку виникла пожежа через падіння уламків. Екстрені служби направляли на місце події.

При цьому в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі ввечері 17 жовтня сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Займання почалося у квартирі на четвертому поверсі семиповерхівки, вогонь поширився будівлею та дерев'яними перегородками.

Для ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників і 29 одиниць техніки. На щастя, внаслідок загоряння ніхто не постраждав.

