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У Києві виникли аварійні відключення електроенергії: коли буде світло

16:47 07.08.2026 Пт
2 хв
Енергетики розпочали ремонтні роботи менш ніж годину тому
aimg Валерій Ульяненко
У Києві виникли аварійні відключення електроенергії: коли буде світло Фото: на Оболоні виникли аварійні відключення світла (ecoflowukraine com)
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У Києві на Оболоні в п'ятницю, 7 серпня, виникли аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Повідомляється, що відключення відбуваються через аварійні ремонтні роботи.

Згідно з повідомленням, вони розпочалися о 15:59.

Місцевих мешканців попередили, що орієнтовний час відновлення електроенергії - до 19:59.

У Києві виникли аварійні відключення електроенергії: коли буде світлоФото: на Оболоні виникли аварійні відключення світла (скріншот)

Оновлено о 17:32

Наразі частина Подільського та Оболонського районів тимчасово без світла через аварію.

"Енергетики вже працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в домівки киян", - зазначили в ДТЕК.

Українців закликали ощадливо використовуватим електроенергію і не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів.

Нагадаємо, вчора мешканці Львова залишились без світла через аварійне відключення в електромережах 110кВ.

Були частково знеструмлені споживачі в центральній частині міста, у Франківському районі, а також мікрорайоні Новий Львів.

Раніше, 5 серпня, внаслідок російського обстрілу без електропостачання залишилися близько 126 тисяч родин у Дніпропетровській області. Найбільше постраждали мешканці Нікополя, Марганця, Покрова та прилеглих населених пунктів.

Зазначимо, через аномально високу температуру на початку серпня в Україні очікується суттєве збільшення споживання електроенергії. За прогнозами, попит може зрости приблизно на один гігават.

Окрім цього, 24 липня російські війська атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Унаслідок удару без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігівському районі та самому Чернігові.

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