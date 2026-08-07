У Києві виникли аварійні відключення електроенергії: коли буде світло

У Києві на Оболоні в п'ятницю, 7 серпня, виникли аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Раніше, 5 серпня, внаслідок російського обстрілу без електропостачання залишилися близько 126 тисяч родин у Дніпропетровській області. Найбільше постраждали мешканці Нікополя, Марганця, Покрова та прилеглих населених пунктів.

Були частково знеструмлені споживачі в центральній частині міста, у Франківському районі, а також мікрорайоні Новий Львів.

Нагадаємо, вчора мешканці Львова залишились без світла через аварійне відключення в електромережах 110кВ.

Українців закликали ощадливо використовуватим електроенергію і не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів.

"Енергетики вже працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в домівки киян", - зазначили в ДТЕК .

Наразі частина Подільського та Оболонського районів тимчасово без світла через аварію.

Місцевих мешканців попередили, що орієнтовний час відновлення електроенергії - до 19:59.

Зазначимо, через аномально високу температуру на початку серпня в Україні очікується суттєве збільшення споживання електроенергії. За прогнозами, попит може зрости приблизно на один гігават.

Окрім цього, 24 липня російські війська атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Унаслідок удару без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігівському районі та самому Чернігові.