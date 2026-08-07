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В Киеве возникли аварийные отключения электроэнергии: когда будет свет

16:47 07.08.2026 Пт
2 мин
Энергетики начали ремонтные работы менее часа назад
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве возникли аварийные отключения электроэнергии: когда будет свет Фото: на Оболони возникли аварийные отключения света (ecoflowukraine com)
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В Киеве на Оболони в пятницу, 7 августа, возникли аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Сообщается, что отключения происходят из-за аварийных ремонтных работ.

Согласно сообщению, они начались в 15.59.

Местных жителей предупредили, что ориентировочное время возобновления электроэнергии - до 19:59.

В Киеве возникли аварийные отключения электроэнергии: когда будет светФото: на Оболони возникли аварийные отключения света (скриншот)

Обновлено в 17:32

В настоящее время часть Подольского и Оболонского районов временно без света из-за аварии.

"Энергетики уже работают и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома киевлян", - отметили в ДТЭК.

Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию и не включать одновременно несколько энергоемких приборов.

Напомним, вчера жители Львова остались без света из-за аварийного отключения в электросетях 110кВ.

Были частично обесточены потребители в центральной части города, во Франковском районе, а также в микрорайоне Новый Львов.

Ранее, 5 августа, в результате российских обстрелов без электроснабжения остались около 126 тысяч семей в Днепропетровской области. Больше всего пострадали жители Никополя, Марганца, Покрова и близлежащих населенных пунктов.

Отметим, из-за аномально высокой температуры в начале августа в Украине ожидается существенное увеличение потребления электроэнергии. По прогнозам, спрос может возрасти примерно на один гигаватт.

Кроме того, 24 июля российские войска атаковали энергетический объект в Черниговской области. В результате удара без света остались около 150 тысяч абонентов в Черниговском районе и самом Чернигове.

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