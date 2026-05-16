У Києві винесли вирок водію, який на швидкості збив нацгвардійця на блокпосту

Смертельна ДТП сталася у липні 2023 року під час комендантської години. За даними слідства, 23-річний водій рухався Берестейським проспектом зі швидкістю щонайменше 134,52 км/год, що більш ніж удвічі перевищувало дозволену швидкість на цій ділянці дороги.

Наближаючись до блокпоста, позначеного дорожніми знаками "STOP - контроль", а також попередженнями про необхідність зниження швидкості, водій не загальмував вчасно.

У результаті автомобіль влетів у двох військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту. Один із нацгвардійців загинув на місці від отриманих травм, інший зазнав тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Після наїзду водій намагався зупинити автомобіль, однак зіткнувся ще з двома машинами, які перебували неподалік блокпоста.

Який вирок ухвалив суд

Святошинський районний суд Києва визнав водія винним за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Суд підтримав позицію прокурорів Київської міської прокуратури та призначив обвинуваченому 7 років позбавлення волі.

Крім того, чоловіка позбавили права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.