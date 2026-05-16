В Киеве вынесли приговор водителю, который на скорости сбил нацгвардейца на блокпосту

Смертельное ДТП произошло в июле 2023 года во время комендантского часа. По данным следствия, 23-летний водитель двигался по Берестейскому проспекту со скоростью не менее 134,52 км/ч, что более чем вдвое превышало разрешенную скорость на этом участке дороги.

Приближаясь к блокпосту, обозначенному дорожными знаками "STOP - контроль", а также предупреждениями о необходимости снижения скорости, водитель не затормозил вовремя.

В результате автомобиль влетел в двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту. Один из нацгвардейцев погиб на месте от полученных травм, другой получил телесные повреждения средней степени тяжести.

После наезда водитель пытался остановить автомобиль, однако столкнулся еще с двумя машинами, которые находились неподалеку блокпоста.

Какой приговор вынес суд

Святошинский районный суд Киева признал водителя виновным по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Суд поддержал позицию прокуроров Киевской городской прокуратуры и назначил обвиняемому 7 лет лишения свободы.

Кроме того, мужчину лишили права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.