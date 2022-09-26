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У Києві викрили мережу фейкових обмінників

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Київ, Понеділок 26 вересня 2022 18:36
У Києві викрили мережу фейкових обмінників Фото: у Києві викрили мережу фейкових обмінників (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці викрили групу зловмисників, яка за допомогою фейкових обмінників ошукала сімох киян на 122 тисяч євро та 282 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що спільники замаскували орендовані приміщення під пункти обміну валют у Шевченківському, Подільському та Солом’янському районах.

Участниками групи є двоє жителів Запорізької області, мешканець Черкаської області, мешканець Київської області та дві місцеві мешканки.

Начальник столичної поліції Іван Вигівський зазначив, що група діяла близько року. Серед спільників був організатор, так звані касири та кур’єри.

За даними поліції, порушники розміщували в Інтернеті оголошення про обмін валют за вигідним курсом та для реалізації злочинної схеми облаштовували фіктивні пункти обміну в орендованих приміщеннях трьох районів Києва.

"Інформацією про обмін грошей зацікавились 7 громадян, які приїжджали з готівкою за вказаними адресами. Втім, коли клієнти віддавали "працівникам" іноземну валюту для підрахунку, шахраї втікали через запасний вихід у приміщенні", - сказав він.

Співробітники карного розшуку викрили шістьох учасників угруповання. Фігуранти ошукали потерпілих на суму 122 000 євро та 282 000 доларів. На даний момент троє з них перебувають у слідчому ізоляторі, інші - під цілодобовим домашнім арештом.

Шістьом фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, а також за ч. 5 ст. 186 КК - грабіж, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Київській області прикордонники спільно з БЕБ викрили схему продажу автомобілів, які завозилися в якості гумдопомоги для ЗСУ та волонтерів.

Раніше в столиці викрили шахраїв, які привласнювали автомобілі для ЗСУ під виглядом фонду. З метою прикриття своєї діяльності зловмисники використовували маркування громадських організацій.

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