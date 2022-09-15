ua ru
Чт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Завозили машины для ВСУ и продавали за валюту: в Киеве выявили группу мошенников

Новина українською →
Киев, Четверг 15 сентября 2022 16:00
Завозили машины для ВСУ и продавали за валюту: в Киеве выявили группу мошенников Фото: мошенники завозили машины для ВСУ и продавали их (t.me/DPSUkr)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области пограничники совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили схему продажи автомобилей, которые завозились в качестве гуманитарной помощи для ВСУ и волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

За любую валюту мошенники продавали машины в интернете и на автомобильной площадке на одной из крупных киевских улиц. В настоящее время правоохранители изъяли семь автомобилей общей стоимостью 1,5 млн грн.

Завозили машины для ВСУ и продавали за валюту: в Киеве выявили группу мошенников

Ранее мы писали, что в Киеве разоблачили мошенников, присваивавших автомобили для ВСУ под видом фонда. С целью прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали маркировку общественных организаций.

Также сообщалось, что в Прикарпатье во время продажи автомобиля скорой помощи, которая была завезена в Украину как "гуманитарка", задержали волонтеров. Правоохранители обнаружили еще 14 автомобилей во время обысков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вооруженные силы Украины Государственная пограничная служба Вторжение России в Украину
NEWS
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
DAILY
Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины