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В Киеве разоблачили мошенников, присваивавших автомобили для ВСУ под видом фонда

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КИев, Четверг 08 сентября 2022 13:43
В Киеве разоблачили мошенников, присваивавших автомобили для ВСУ под видом фонда Иллюстративное фото: В Киеве разоблачили мошенников, присваивавших автомобили для ВСУ под видом фонда (gp gov ua)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве группа мошенников под видом благотворительного фонда присваивала автомобили для украинских военных. Правоохранители разоблачили группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киева в Facebook.

В состав преступной группы входило три человека. С целью прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали маркировку общественных организаций и продавали автомобили, предназначенные для украинских военных.

Правоохранители установили, что мошенники с целью получения прибыли продавали автотранспорт, который поступал в Украину как гуманитарная помощь от иностранных государств и предназначался для нужд ВСУ. В целях прикрытия своей деятельности фигуранты использовали наклейки общественных организаций.

Полиция продолжает проводить обыски по местам жительства злоумышленников в Киеве, Киевской области и Львове.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины - незаконное использование с целью получения прибыли с гуманитарной помощи в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения.

Им грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали мужчину, который пытался на грузовом поезде выехать из Украины.

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